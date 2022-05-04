Жительница Бурятии едва не спалила село

Сегодня днём в селе Хойтобэе Иволгинского района произошел крупный пожар. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, одна из местных жительниц сжигала на своем участке сухую траву. Из-за порыва ветра огонь вышел из под контроля и перекинулся на надворные постройки нескольких соседних участков. Создалась угроза распространения огня на жилые дома.







«Благодаря оперативному реагированию пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на жилые дома. В результате пожара сгорели надворные постройки 5 домовладений на общей площади 120 кв. м. Кроме этого, пострадала сама хозяйка участка, где произошёл пожар, она получила ожоги рук», - рассказали в агентстве.







В отношении виновницы возгорания будет составлен административный протокол.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС