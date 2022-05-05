В Бурятии пьяная женщина попала под колеса собственного автомобиля

Необычное ДТП произошло днем 4 мая в поселке Заиграево. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 54-летняя пьяная женщина, выезжая на «Тойоте Камри» задним ходом со своего двора, врезалась в ворота, после чего выпала из салона под колеса собственного автомобиля.В результате происшествия женщина получила травмы, однако серьезно не пострадала. После осмотра и оказания медицинской помощи медики отпустили ее домой.Фото: ГИБДД Бурятии