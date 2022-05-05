В Улан-Удэ пьяный водитель «девятки» устроил крупное ДТП

Крупное ДТП произошло ночью в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, пьяный 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», ехавший со стороны Солдатского в направлении Истока, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Пробокс».В результате аварии пострадали оба водителя и 3 пассажира отечественного автомобиля.Фото: ГИБДД Бурятии