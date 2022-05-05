Происшествия 05.05.2022 в 10:12

В Улан-Удэ пьяный водитель «девятки» устроил крупное ДТП

Мужчина выехал на «встречку» и протаранил иномарку
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель «девятки» устроил крупное ДТП
Крупное ДТП произошло ночью в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, пьяный 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», ехавший со стороны Солдатского в направлении Истока, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Пробокс».

В результате аварии пострадали оба водителя и 3 пассажира отечественного автомобиля.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
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