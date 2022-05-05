В Бурятии разбился юный мотоциклист

ДТП произошло вечером 4 марта на автодороге «Петропавловка – Верхний Ичетуй» в Джидинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 16-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий прав, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Ипсум».В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.Фото: ГИБДД Бурятии