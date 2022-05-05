Происшествия 05.05.2022 в 11:12
В Бурятии разбился юный мотоциклист
Подросток выехал на встречную полосу и врезался в иномарку
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло вечером 4 марта на автодороге «Петропавловка – Верхний Ичетуй» в Джидинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 16-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий прав, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Ипсум».
В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
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