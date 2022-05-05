Минирование Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии оказалось ложным

Сегодня от неизвестных злоумышленников вновь поступили сообщения о минировании школ и объектов транспортной инфраструктуры Улан-Удэ, а также Гусиноозерской ГРЭС.«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования, организовали оцепление прилегающей территории и эвакуацию граждан. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили. По предварительным данным, поступившие сообщения носили недостоверный характер», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии