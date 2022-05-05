В Улан-Удэ крупные «травяные» пожары едва не уничтожили жилые дома

«В результате пожара огнем повреждены жилой дом, дощатые ограждения, и 2 надворные постройки на общей площади более 100 квадратных метров. Сгорело 4 гектара сухой травы. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Возгорание произошло на территории административного здания, которая не была убрана от сухой травянистой растительности. Проводится доследственная проверка», - рассказали в МЧС.





«К тушению привлекались 23 человека и 8 единиц техники. В результате пожара повреждены один дачный и один неэксплуатируемый дом, гараж и теплица на общей площади 142 квадратных метра, уничтожено 40 погонных метров ограждения, выгорело 160 квадратных метров сухой травы. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Проводится доследственная проверка», - сообщили в МЧС.





Днем 4 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании травы по улице Витимская в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения пожарных горели надворные постройки, существовала угроза перехода огня на жилые строения.Для локализации возгорания пожарным потребовалось около часа. Всего к тушению привлекалось 33 человека и 9 единиц техники, в том числе сотрудники Главного управления, маневренная группа и МУП «Водоканал».Еще один пожар произошел вечером 4 мая на улице Судоремонтная в Улан-Удэ. Там также загорелась трава и надворные постройки. На момент прибытия пожарных горели дощатые ограждения и неэксплуатируемый жилой дом, существовала угроза перехода огня на соседние строения.Спасатели отметили, что в обоих случаях быстрому распространению пожара способствовала сухая трава.Фото: МЧС Бурятии