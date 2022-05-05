Происшествия 05.05.2022 в 13:45

В Улан-Удэ крупные «травяные» пожары едва не уничтожили жилые дома

От огня пострадали заборы, надворные постройки, сгорел неэксплуатируемый дом
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ крупные «травяные» пожары едва не уничтожили жилые дома
Днем 4 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании травы по улице Витимская в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения пожарных горели надворные постройки, существовала угроза перехода огня на жилые строения.

Для локализации возгорания пожарным потребовалось около часа. Всего к тушению привлекалось 33 человека и 9 единиц техники, в том числе сотрудники Главного управления, маневренная группа и МУП «Водоканал».

«В результате пожара огнем повреждены жилой дом, дощатые ограждения, и 2 надворные постройки на общей площади более 100 квадратных метров. Сгорело 4 гектара сухой травы. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Возгорание произошло на территории административного здания, которая не была убрана от сухой травянистой растительности. Проводится доследственная проверка», - рассказали в МЧС.


Еще один пожар произошел вечером 4 мая на улице Судоремонтная в Улан-Удэ. Там также загорелась трава и надворные постройки. На момент прибытия пожарных горели дощатые ограждения и неэксплуатируемый жилой дом, существовала угроза перехода огня на соседние строения.

«К тушению привлекались 23 человека и 8 единиц техники. В результате пожара повреждены один дачный и один неэксплуатируемый дом, гараж и теплица на общей площади 142 квадратных метра, уничтожено 40 погонных метров ограждения, выгорело 160 квадратных метров сухой травы. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Проводится доследственная проверка», - сообщили в МЧС.


Спасатели отметили, что в обоих случаях быстрому распространению пожара способствовала сухая трава.

Фото: МЧС Бурятии
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