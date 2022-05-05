Происшествия 05.05.2022 в 15:08
Пропавшего в Бурятии мальчика ищут более 200 человек
Для поисков ребенка в республику прибыли добровольцы из других регионов
Текст: Константин Воронов
В Тункинском районе Бурятии продолжаются поиски 12-летнего Аюши Жамсаева, который 27 апреля ушел из дома в селе Хужиры. На данный момент в поисках ребенка задействовано более 200 человек: спасатели, сотрудники МВД и администрации района, работники Тункинского национального парка, волонтёры «Лиза Алерт» и местное население.
«За прошедшие сутки было обследовано 43 км² территорий. За всё время поисковых работ с нарастающим итогом обследовано 266 км² акваторий, береговой линии, лесного массива и прилегающих к ней территорией. Поиск результатов не дал, поисковые работы продолжаются», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Помимо жителей Бурятии, на поиски мальчика в республику прибыли добровольцы «ЛизаАлерт» из Тамбовской, Кемеровской областей и Кабардино-Балкарии.
- Для того, чтобы присоединиться к поискам, не надо обладать особыми навыками. Приезжайте в штаб, мы обучим вас на месте и отправим на задачу в одной группе с опытным старшим поисковой группы, - сообщила региональный представитель «ЛизаАлерт» в Бурятии Елена Косова.
Напомним, по данным Следственного комитета, вечером 27 апреля после ссоры с пьяным отцом мальчик взял с собой двух собак и с ними ушел со двора дома в неизвестном направлении. С одной стороны от их деревни расположено поле с заболоченными участками, с другой – лес. При обследовании леса обнаружены детские следы, а также пластиковая бутылка со свежей водой. Спустя два дня в улус вернулись голодные и грязные собаки, с которыми мальчик покинул дом.
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. К его расследованию привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты следственного управления и весь состав территориального следственного отдела.
Фото: скриншот видео «ЛизаАлерт»
«За прошедшие сутки было обследовано 43 км² территорий. За всё время поисковых работ с нарастающим итогом обследовано 266 км² акваторий, береговой линии, лесного массива и прилегающих к ней территорией. Поиск результатов не дал, поисковые работы продолжаются», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Помимо жителей Бурятии, на поиски мальчика в республику прибыли добровольцы «ЛизаАлерт» из Тамбовской, Кемеровской областей и Кабардино-Балкарии.
- Для того, чтобы присоединиться к поискам, не надо обладать особыми навыками. Приезжайте в штаб, мы обучим вас на месте и отправим на задачу в одной группе с опытным старшим поисковой группы, - сообщила региональный представитель «ЛизаАлерт» в Бурятии Елена Косова.
Напомним, по данным Следственного комитета, вечером 27 апреля после ссоры с пьяным отцом мальчик взял с собой двух собак и с ними ушел со двора дома в неизвестном направлении. С одной стороны от их деревни расположено поле с заболоченными участками, с другой – лес. При обследовании леса обнаружены детские следы, а также пластиковая бутылка со свежей водой. Спустя два дня в улус вернулись голодные и грязные собаки, с которыми мальчик покинул дом.
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. К его расследованию привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты следственного управления и весь состав территориального следственного отдела.
Фото: скриншот видео «ЛизаАлерт»
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