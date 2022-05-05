В Тункинском нацпарке локализован крупный пожар

Напомним, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Верховым пожаром было пройдено 350 га леса.







3 мая в Тункинском районе Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной лесопожарной обстановки. Распоряжение об этом подписали местные власти

Лесной пожар в Тункинском нацпарке, действующий с 1 мая, локализован сегодня днем на площади 968 га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«На тушении работали 213 человек из числа ФБУ «Авиалесоохрана», сотрудников Тункинского нацпарка и Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Задействовано 16 единиц техники. Продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага», - рассказали в РАЛХе.Фото: pixabay.com