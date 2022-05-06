В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Вечером 5 мая в квартире многоэтажного дома на ул. Революции 1905 года возник пожар. К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось задымление в квартире на 9 этаже.







«Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. С места происшествия работниками скорой помощи в медицинское учреждение госпитализирован мужчина. Причина пожара устанавливается», - сообщили в МЧС БурятииФото: МЧС Бурятии