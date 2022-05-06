Происшествия 06.05.2022 в 08:26

В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Горела квартира на 9-м этаже
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
Вечером 5 мая в квартире многоэтажного дома на ул. Революции 1905 года возник пожар. К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось задымление в квартире на 9 этаже.


«Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. С места происшествия работниками скорой помощи в медицинское учреждение госпитализирован мужчина. Причина пожара устанавливается», - сообщили в МЧС Бурятии

Фото: МЧС Бурятии
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