Происшествия 06.05.2022 в 15:28

Пропавший в Бурятии мальчик найден мертвым

Предположительно, ребенок замерз в лесу
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Текст: Константин Воронов
Пропавший в Бурятии мальчик найден мертвым
Как сообщает Телеграм-канал «Тунка.online» со ссылкой на главу района Чингиса Маншеева, 12-летний ребенок, пропавший в селе Хужиры, найден мертвым в лесу возле просёлочной дороги в 7-8 км от дома.

«Мальчика обнаружили местные жители, действовавшие под руководством специалиста отряда «ЛизаАлерт». Проводятся следственные действия с участием судмедэксперта», сообщает канал.

Информацию о том, что ребенок найден мертвым, «Номер один» подтвердили в Следственном комитете Бурятии. Предварительно, следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено. Вероятнее всего, ребенок замерз в лесу.

Напомним, по данным Следственного комитета, вечером 27 апреля после ссоры с пьяным отцом мальчик взял с собой двух собак и с ними ушел со двора дома в неизвестном направлении. С одной стороны от их деревни расположено поле с заболоченными участками, с другой – лес. При обследовании леса обнаружены детские следы, а также пластиковая бутылка со свежей водой. Спустя два дня в улус вернулись голодные и грязные собаки, с которыми мальчик покинул дом. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.

Ребенка искали более 200 человек: спасатели, сотрудники МВД и администрации района, работники Тункинского национального парка, волонтёры «Лиза Алерт» и местное население. В поисковых работах также участвовали волонтеры из других регионов.

Фото: pixabay.com
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