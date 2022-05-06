В Улан-Удэ разыскивают пропавшего мужчину

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 44-летнего горожанина Анатолия Тодосой, который 25 апреля около 18 часов ушел из дома на работу и не вернулся. В последний раз мужчина был замечен вечером 26 апреля у перекрестка улиц Гагарина и Коллективная.Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.Был одет в синюю кепку, синюю куртку с капюшоном, спортивное трико синего цвета, черные кроссовки.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8-983-634-17-06, 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).