Происшествия 06.05.2022 в 16:21

В Улан-Удэ разыскивают пропавшего мужчину

Последний раз горожанина видели 26 апреля
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего мужчину
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 44-летнего горожанина Анатолия Тодосой, который 25 апреля около 18 часов ушел из дома на работу и не вернулся. В последний раз мужчина был замечен вечером 26 апреля у перекрестка улиц Гагарина и Коллективная.

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в синюю кепку, синюю куртку с капюшоном, спортивное трико синего цвета, черные кроссовки.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8-983-634-17-06, 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).

Теги
розыск

Все новости

В Улан-Удэ открыт обновленный парк железнодорожников
06.05.2022 в 16:49
В Бурятии на Байкале спасли семерых рыбаков
06.05.2022 в 16:24
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего мужчину
06.05.2022 в 16:21
7 мая в центре Улан-Удэ перекроют движение
06.05.2022 в 16:12
В Бурятии полицейские спасли женщину
06.05.2022 в 15:54
В Бурятии на 9 мая выпадет снег
06.05.2022 в 15:41
Пропавший в Бурятии мальчик найден мертвым
06.05.2022 в 15:28
Бурятия получит более 120 млн рублей на программу медицинской реабилитации
06.05.2022 в 14:05
Tele2 завоевала Гран-при и 10 наград Effie Awards Russia
06.05.2022 в 13:56
Житель Улан-Удэ выпал из горящей квартиры на девятом этаже и скончался
06.05.2022 в 13:40
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
В Бурятии на Байкале спасли семерых рыбаков
Они находились на льдине, которую оторвало от берега  
06.05.2022 в 16:24
Пропавший в Бурятии мальчик найден мертвым
Предположительно, ребенок замерз в лесу
06.05.2022 в 15:28
Житель Улан-Удэ выпал из горящей квартиры на девятом этаже и скончался
По одной из версий, хозяин квартиры сам устроил пожар в комнате, приняв алкоголь и синтетику
06.05.2022 в 13:40
В Бурятии первично привиты от коронавируса 500 тыс человек
Завершили первичную вакцинацию 66% от взрослого населения республики
06.05.2022 в 12:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru