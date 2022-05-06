Происшествия 06.05.2022 в 17:39
Житель Бурятии расправился с собутыльником за замечание о нетопленной печи
На следствии сельчанин заявил, что хотел только напугать обидчика
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии совершено очередное нелепое преступление на почве употребления алкоголя. Оно стало результатом ночных «посиделок» двух односельчан. В ходе распития спиртного гость высказал хозяину дома претензии, что у того в доме нетопленная печь и в комнатах низкая температура. Неизвестно были ли претензии обоснованными, но они привели к печальному итогу.
По окончании гулянки, ближе к полуночи, гость ушел домой. А из головы пьяного хозяина никак не уходили услышанные критические слова о нетопленной печке. Не выдержав, он взял нож, вышел на улицу и направился к дому ушедшего мужчины. Как потом говорил, убивать не хотел – решил просто напугать. Зайдя в дом, он нашел «обидчика» на диване и нанес удары ножом в ногу. Мужчина быстро умер от масштабной кровопотери из-за перебитой артерии.
Родственники убитого отзывались о погибшем, как о спокойном, неконфликтном человеке. Даже выпив спиртного, мужчина не становился агрессивным. Проживал в одном доме с сестрой и ее дочерью. В момент преступления сестра дома отсутствовала – уехала по делам. Впрочем, свидетель был - еще одна родственница. В тот вечер она тоже употребляла спиртное со своими друзьями и по дороге домой завернула к дому мужчины, оставшись там ночевать.
Она почти уснула, когда в дом зашел пьяный односельчанин. Пришедшего узнала по голосу, когда тот стал предъявлять претензии ее родственнику. «Крикнул: «Ты почему сказал, что у меня дома холодно?!», высказывал какие-то ругательства», - свидетельствовала она позже.
Было темно, но внутрь доходил свет от уличной лампы. Пьяный сельчанин подошел к лежавшему, но звуков драки не было. Затем «пришелец» заметил женщину и крикнул ей: «Ты что здесь лежишь?», запустив вдобавок тапком. Когда он выходил на улицу, сельчанка в лучах уличного света увидела в его руке нож. Вскоре ей показалось, что родственник стал каким-то тихим, не отвечал на вопросы, не шевелился. Встав с дивана, она включила свет и обнаружила, что тот мертв.
Силовики возбудили уголовное дело. Преступник во всем признался. В зале суда он опознал нож, которым совершил преступление.
«Подсудимый, нанося удары ножом, не мог не понимать, не осознавать и не предвидеть, что данными действиями он может причинить потерпевшему вред здоровью, в том числе, и тяжкий. В то же время подсудимый не предвидел возможности наступления смерти потерпевшего, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть наступление этих последствий», - указал суд.
Среди смягчающих обстоятельств отмечено раскаяние, содействие раскрытию преступления, болезненное состояние здоровья подсудимого. Получается, что употреблению ночью водки и размахиванию ножом состояние здоровья не мешало. А как нести наказание – здоровья стало не хватать, и оно превратилось в смягчающее обстоятельство.
На судебном процессе преступник сказал, что «состояние опьянения повлияло на его поведение и на принятие им решения о нанесении ударов ножом. В трезвом состоянии он бы таким образом не поступил». Алкогольное опьянение было признано отягчающим обстоятельством. Жителя Закаменского района, чрезмерно бурно отреагировавшего на слова о нетопленной печи и холоде в его доме, приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Злоупотребление алкоголем можно назвать одной из отрицательных сторон жизни Бурятии. Однако бывают факты, когда целые населенные пункты республики официально признаются свободными от продажи алкоголя. Так, недавно парламент Бурятии ввел такой запрет на территории улусов Утата и Далахай Закаменского района.
Фото: Следственный комитет Бурятии
По окончании гулянки, ближе к полуночи, гость ушел домой. А из головы пьяного хозяина никак не уходили услышанные критические слова о нетопленной печке. Не выдержав, он взял нож, вышел на улицу и направился к дому ушедшего мужчины. Как потом говорил, убивать не хотел – решил просто напугать. Зайдя в дом, он нашел «обидчика» на диване и нанес удары ножом в ногу. Мужчина быстро умер от масштабной кровопотери из-за перебитой артерии.
Родственники убитого отзывались о погибшем, как о спокойном, неконфликтном человеке. Даже выпив спиртного, мужчина не становился агрессивным. Проживал в одном доме с сестрой и ее дочерью. В момент преступления сестра дома отсутствовала – уехала по делам. Впрочем, свидетель был - еще одна родственница. В тот вечер она тоже употребляла спиртное со своими друзьями и по дороге домой завернула к дому мужчины, оставшись там ночевать.
Она почти уснула, когда в дом зашел пьяный односельчанин. Пришедшего узнала по голосу, когда тот стал предъявлять претензии ее родственнику. «Крикнул: «Ты почему сказал, что у меня дома холодно?!», высказывал какие-то ругательства», - свидетельствовала она позже.
Было темно, но внутрь доходил свет от уличной лампы. Пьяный сельчанин подошел к лежавшему, но звуков драки не было. Затем «пришелец» заметил женщину и крикнул ей: «Ты что здесь лежишь?», запустив вдобавок тапком. Когда он выходил на улицу, сельчанка в лучах уличного света увидела в его руке нож. Вскоре ей показалось, что родственник стал каким-то тихим, не отвечал на вопросы, не шевелился. Встав с дивана, она включила свет и обнаружила, что тот мертв.
Силовики возбудили уголовное дело. Преступник во всем признался. В зале суда он опознал нож, которым совершил преступление.
«Подсудимый, нанося удары ножом, не мог не понимать, не осознавать и не предвидеть, что данными действиями он может причинить потерпевшему вред здоровью, в том числе, и тяжкий. В то же время подсудимый не предвидел возможности наступления смерти потерпевшего, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть наступление этих последствий», - указал суд.
Среди смягчающих обстоятельств отмечено раскаяние, содействие раскрытию преступления, болезненное состояние здоровья подсудимого. Получается, что употреблению ночью водки и размахиванию ножом состояние здоровья не мешало. А как нести наказание – здоровья стало не хватать, и оно превратилось в смягчающее обстоятельство.
На судебном процессе преступник сказал, что «состояние опьянения повлияло на его поведение и на принятие им решения о нанесении ударов ножом. В трезвом состоянии он бы таким образом не поступил». Алкогольное опьянение было признано отягчающим обстоятельством. Жителя Закаменского района, чрезмерно бурно отреагировавшего на слова о нетопленной печи и холоде в его доме, приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Злоупотребление алкоголем можно назвать одной из отрицательных сторон жизни Бурятии. Однако бывают факты, когда целые населенные пункты республики официально признаются свободными от продажи алкоголя. Так, недавно парламент Бурятии ввел такой запрет на территории улусов Утата и Далахай Закаменского района.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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