В Бурятии потушили крупный пожар в Тункинском нацпарке

Лесной пожар, действующий с 1 мая в Тункинском нацпарке на площади 968 га, ликвидирован, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Кроме этого, за прошедшие сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском и Тункинском районах. Их общая площадь составила 48 га.«На данный момент три лесных пожара в Баргузинском, Кабанском и Тункинском районах ликвидированы. Лесной пожар в Еравнинском районе локализован на площади 24 га. На утро 7 мая продолжаются работы по его дотушиванию», - рассказали в РАЛХе.Фото: pixabay.com