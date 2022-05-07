Происшествия 07.05.2022 в 09:07

В Бурятии потушили крупный пожар в Тункинском нацпарке

Он возник 1 мая и охватил почти тысячу гектаров
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии потушили крупный пожар в Тункинском нацпарке
Лесной пожар, действующий с 1 мая в Тункинском нацпарке на площади 968 га, ликвидирован, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Кроме этого, за прошедшие сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском и Тункинском районах. Их общая площадь составила 48 га.

«На данный момент три лесных пожара в Баргузинском, Кабанском и Тункинском районах ликвидированы. Лесной пожар в Еравнинском районе локализован на площади 24 га. На утро 7 мая продолжаются работы по его дотушиванию», - рассказали в РАЛХе.

Фото: pixabay.com
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