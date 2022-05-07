Происшествия 07.05.2022 в 10:46

Жители Бурятии продолжают устраивать пожары

Угроза наказания не останавливает людей от сжигания сухой травы
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии продолжают устраивать пожары
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, несмотря на действующий особый противопожарный режим жители республики продолжают сжигание сухой травы и мусора на своих участках и сельхозземлях. Так, за прошедшие сутки установлено 6 граждан, по вине которых произошли возгорания травы.

Так вчера в селе Старое Татаурово Прибайкальского района из-за неосторожного обращения с огнём несовершеннолетней девочки произошло возгорание сухой травы. По этой же причине том же районе произошло ещё одно возгорание в СНТ «Колос». Виновным оказался житель Улан-Удэ. В Закаменском районе из за неосторожного обращения с огнём при курении произошел пожар на кладбище, горела трава на площади 1 га.

В поселке Челутай Заиграевского района произошло возгорание сухой травы. Собственник на территории участка сжигал мусор.

В селе Хойтобэе Иволгинского района молодой человек производил выжигание сухой травы, в результате чего произошел пожар на территории трех участков. В Поселье собственник также сжигал мусор на своём участке. В результате возгорания выгорела трава на площади 300 кв.м.

В отношении всех виновников возгораний составлены административные протоколы.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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