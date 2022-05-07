Происшествия 07.05.2022 в 13:09

В Улан-Удэ мужчина украл рюкзак у школьника

Полиция просит помочь найти злоумышленника
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ мужчина украл рюкзак у школьника
В Улан-Удэ полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже рюкзака в аптеке по пр. Строителей.

Как сообщили в МВД Бурятии, о краже заявила улан-удэнка, сообщившая, что ее несовершеннолетний сын, ожидая ее возле аптеки, забыл рюкзак на подоконнике с уличной стороны. Позже, спохватившись, мама с детьми вернулись, но имущества уже не было. В рюкзаке находились учебники, тетради и телефон стоимостью 18 тысяч рублей.

По изъятым записям с камер видеонаблюдения установлено, что злоумышленник похитил рюкзак и прошел мимо хозяина имущества, прикрыв похищенное пакетом.


В совершении преступления подозревается мужчина азиатской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения.

Был одет в черную кепку, куртку серую с черными вставками, серую футболку, темные джинсы, кроссовки.

При себе имел белый пакет и черную сумочку через плечо.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8-902-531-00-31 или 102 (112).

Фото: МВД Бурятии
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