В Улан-Удэ мужчина украл рюкзак у школьника

По изъятым записям с камер видеонаблюдения установлено, что злоумышленник похитил рюкзак и прошел мимо хозяина имущества, прикрыв похищенное пакетом.





В Улан-Удэ полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже рюкзака в аптеке по пр. Строителей.Как сообщили в МВД Бурятии, о краже заявила улан-удэнка, сообщившая, что ее несовершеннолетний сын, ожидая ее возле аптеки, забыл рюкзак на подоконнике с уличной стороны. Позже, спохватившись, мама с детьми вернулись, но имущества уже не было. В рюкзаке находились учебники, тетради и телефон стоимостью 18 тысяч рублей.В совершении преступления подозревается мужчина азиатской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения.Был одет в черную кепку, куртку серую с черными вставками, серую футболку, темные джинсы, кроссовки.При себе имел белый пакет и черную сумочку через плечо.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8-902-531-00-31 или 102 (112).Фото: МВД Бурятии