Происшествия 07.05.2022 в 14:00
В Улан-Удэ потерялась 8-летняя девочка
Ребенок не ориентируется в городе (девочка найдена)
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 8-летнюю Диану, которая сегодня утром ушла из дома по улице Авиаторов и до настоящего времени не вернулась.
В городе не ориентируется.
При наличии какой-либо информации о девочке или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 44-02-02, 8-902-457-06-42 или 102 (112).
В городе не ориентируется.
При наличии какой-либо информации о девочке или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 44-02-02, 8-902-457-06-42 или 102 (112).
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