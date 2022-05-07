В Улан-Удэ потерялась 8-летняя девочка

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 8-летнюю Диану, которая сегодня утром ушла из дома по улице Авиаторов и до настоящего времени не вернулась.В городе не ориентируется.При наличии какой-либо информации о девочке или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 44-02-02, 8-902-457-06-42 или 102 (112).