Происшествия 08.05.2022 в 09:31

В Улан-Удэ водитель чудом выбрался из искореженной после ДТП машины

Загоревшийся автомобиль успели вовремя потушить очевидцы
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ водитель чудом выбрался из искореженной после ДТП машины
ДТП произошло сегодня в 6:20 в районе станции Дивизионная. По словам очевидцев, водитель, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, сумел сам выбраться из машины.



Искореженный автомобиль загорелся, однако его удалось потушить силами очевидцев происшествия.



Как заявил сам водитель, ДТП произошло из-за того, что он не справился с управлением и на скорости врезался в столб.

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В Улан-Удэ водитель чудом выбрался из искореженной после ДТП машины
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