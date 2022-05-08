Происшествия 08.05.2022 в 11:30

В Бурятии за прошедшие сутки тушили 58 пожаров

Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Улан-Удэ и еще ряде районов
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии за прошедшие сутки тушили 58 пожаров
Как сообщили в республиканском управлении МЧС, за прошедшие сутки была организована работа на тушении 58 техногенных пожаров. Кроме того, спасатели ликвидировали последствия возгораний в Улан-Удэ, Кабанском, Тункинском, Селенгинском, Баргузинском, Заиграевском, Прибайкальском, Хоринском, Муйском, Курумканском, Кяхтинском, Северо-Байкальском, Еравнинском и Иволгинском районах. Для этого привлекались 283 человека и 80 единиц техники.

Также ведомство сообщает, что 8 мая прогнозируется 5 класс пожарной опасности на территории Улан-Удэ, Заиграевского, Иволгинского и Селенгинского районов. 4 класс пожарной опасности прогнозируется на территории 8 МО: Баунтовского эвенкинского, Бичурского, Закаменского, Джидинского, Курумканского, Окинского, Кяхтинского, Тункинского и Хоринского.

Напомним, на период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий. Исключение - работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством.

Фото: «Номер один»
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