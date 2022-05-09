Крупный пожар произошел в Курумканском районе Бурятии

Накануне днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании травы и надворных построек на заимке в местности Уронхой Курумканского района. На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения пожарных частей, а также добровольная пожарная дружина.«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание травы и надворных построек, существовала угроза перехода огня на дом. Потребовалось более 4,5 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар. В результате пожара огнем уничтожены сарай, стайка, тепляк, гараж и забор на общей площади 267 кв.м., выгорела трава на площади 200 га», - рассказали в МЧС.Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Всего в тушении были задействованы 39 человек и 5 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии