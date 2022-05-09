Происшествия 09.05.2022 в 16:55

Крупный пожар произошел в Курумканском районе Бурятии

Из-за неосторожного обращения с огнём сгорело 200 га травы и надворные постройки
A- A+
Текст: Константин Воронов
Крупный пожар произошел в Курумканском районе Бурятии
Накануне днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании травы и надворных построек на заимке в местности Уронхой Курумканского района. На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения пожарных частей, а также добровольная пожарная дружина.

«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание травы и надворных построек, существовала угроза перехода огня на дом. Потребовалось более 4,5 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар. В результате пожара огнем уничтожены сарай, стайка, тепляк, гараж и забор на общей площади 267 кв.м., выгорела трава на площади 200 га», - рассказали в МЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Всего в тушении были задействованы 39 человек и 5 единиц техники.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

Крупный пожар произошел в Курумканском районе Бурятии
09.05.2022 в 16:55
60 тысяч жителей Бурятии приняли участие в «Бессмертном полку»
09.05.2022 в 16:46
Студенты вуза в Бурятии собрали деньги для реконструкции Аллеи Славы в Кижингинском районе
09.05.2022 в 11:37
Сотни жителей Улан-Удэ приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
09.05.2022 в 11:29
Владимир Павлов принял участие в торжественном параде, посвященном 77-ю победы в Великой Отечественной войне
09.05.2022 в 11:15
В Улан-Удэ торжественным маршем по площади Советов прошли более тысячи военнослужащих
09.05.2022 в 10:48
В Бурятии 4-летняя девочка пострадала в ДТП
09.05.2022 в 09:50
Как "Бессмертный полк" пройдет по Улан-Удэ
09.05.2022 в 09:02
Жители Бурятии оказались отрезаны от Байкала из-за разрушающейся дороги
09.05.2022 в 07:00
Глава Бурятии рассказал о ликвидации «путинской» свалки в Селенгинске
08.05.2022 в 17:22
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
В Бурятии 4-летняя девочка пострадала в ДТП
Ребенка госпитализировали с травмами
09.05.2022 в 09:50
В Бурятии за прошедшие сутки тушили 58 пожаров
Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Улан-Удэ и еще ряде районов
08.05.2022 в 11:30
В Улан-Удэ водитель чудом выбрался из искореженной после ДТП машины
Загоревшийся автомобиль успели вовремя потушить очевидцы
08.05.2022 в 09:31
В Улан-Удэ тушат крупный пожар
Один дом сгорел, пострадали постройки еще на нескольких участках
07.05.2022 в 16:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru