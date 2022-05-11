В Улан-Удэ грабители напали на прохожего

Ночью в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже на улице Ключевской. Потерпевший сообщил, что неизвестные нанесли ему побои и отняли куртку и рюкзак, в которой находилась игровая приставка.«Получив приметы подозреваемых, экипажи вневедомственной охраны приступили к поиску злоумышленников. На рассвете один из нарядов Росгвардии на улице Жердева обнаружил и задержал двух подозреваемых, которые при виде правоохранителей попытались скрыться. Задержанных со следами крови на одежде и содранными костяшками кулаков доставили в полицию», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Злоумышленниками оказались 18-летние жители Улан-Удэ, они сознались в совершении преступления. Куртку и рюкзак потерпевшего грабители выбросили, а игровую приставку стоимостью более 20 тысяч рублей спрятали у знакомого.По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии