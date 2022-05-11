В Бурятии заблудившийся сборщик дикоросов несколько дней блуждал в лесу

8 мая спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Бичурский район на поиски потерявшегося 4 мая сборщика дикоросов. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, за минувшие выходные спасатели обследовали 40 км лесного массива и береговую линию вдоль реки Филипповка. Поиски результатов не дали.«Вечером 10 мая потерявшейся молодой человек сам вышел к селу Малый Куналей в удовлетворительном состоянии. Поисковые работы завершены», - сообщили в агентстве.Фото: «Номер один»