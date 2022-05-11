Происшествия 11.05.2022 в 14:11

В Бурятии произошел пожар в санатории

Очаг возгорания находился в комнате на 6-м этаже
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии произошел пожар в санатории
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в санатории по пр. 60 лет СССР в Северобайкальске. К моменту приезда огнеборцев наблюдалось задымление на 6-м этаже здания. Из санатория самостоятельно эвакуировались 24 человека, детей внутри не было.

«Очаг ликвидирован в комнате на 6-м этаже на общей площади 10 квадратных метров. Огнём повреждены постельные принадлежности, кровать, тумбочка, стена. Сотрудниками скорой помощи был осмотрен 31-летний мужчина и отпущен домой. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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