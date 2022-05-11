Происшествия 11.05.2022 в 16:44
Житель Забайкалья приехал в Бурятию ради мошенничества
Жулика нашли в колонии, куда он попал за другое преступление
Текст: Константин Воронов
В полицию Улан-Удэ от сотрудника службы безопасности одного из банков города поступило заявление о мошенничестве. Мужчина сообщил правоохранителям, что в октябре 2021 года злоумышленник, используя поддельный паспорт, оформил кредит на 120 тысяч рублей, после чего пропал из поля зрения банкиров.
«Сотрудниками полиции установлена причастность к мошенничеству 37-летнего жителя Читы. Как выяснилось, забайкалец приобрел поддельный паспорт с недостоверными персональными данными в Интернете. После чего приехал в Бурятию специально для оформления займа. Получив деньги, мужчина выбросил поддельный паспорт и уехал в Чита», - рассказали в МВД Бурятии.
Примечательно, что злоумышленника нашли в колонии, где сейчас он отбывает наказание за другое преступление - организацию наркопритона в Забайкальском крае. Теперь мужчине грозит более длительный срок заключения.
Фото: «Номер один»
«Сотрудниками полиции установлена причастность к мошенничеству 37-летнего жителя Читы. Как выяснилось, забайкалец приобрел поддельный паспорт с недостоверными персональными данными в Интернете. После чего приехал в Бурятию специально для оформления займа. Получив деньги, мужчина выбросил поддельный паспорт и уехал в Чита», - рассказали в МВД Бурятии.
Примечательно, что злоумышленника нашли в колонии, где сейчас он отбывает наказание за другое преступление - организацию наркопритона в Забайкальском крае. Теперь мужчине грозит более длительный срок заключения.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество