Происшествия 11.05.2022 в 16:44

Житель Забайкалья приехал в Бурятию ради мошенничества

Жулика нашли в колонии, куда он попал за другое преступление
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Текст: Константин Воронов
Житель Забайкалья приехал в Бурятию ради мошенничества
В полицию Улан-Удэ от сотрудника службы безопасности одного из банков города поступило заявление о мошенничестве. Мужчина сообщил правоохранителям, что в октябре 2021 года злоумышленник, используя поддельный паспорт, оформил кредит на 120 тысяч рублей, после чего пропал из поля зрения банкиров.

«Сотрудниками полиции установлена причастность к мошенничеству 37-летнего жителя Читы. Как выяснилось, забайкалец приобрел поддельный паспорт с недостоверными персональными данными в Интернете. После чего приехал в Бурятию специально для оформления займа. Получив деньги, мужчина выбросил поддельный паспорт и уехал в Чита», - рассказали в МВД Бурятии.

Примечательно, что злоумышленника нашли в колонии, где сейчас он отбывает наказание за другое преступление - организацию наркопритона в Забайкальском крае. Теперь мужчине грозит более длительный срок заключения.

Фото: «Номер один»
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