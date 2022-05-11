Жителя Бурятии осудили за угон мусоровоза

Ранее судимый житель республики вновь решил пойти по кривой дорожке – гражданин решил угнать грузовик «Эко групп». Но машину ему пришлось вернуть, а самому в очередной раз пойти под суд.

Мысль угнать грузовик, принадлежащий ООО «Эко групп», пришла в голову нетрезвого жителя республики 31 декабря 2021 года около 03.20.

Машина стояла у в ограде гостиницы «Хонхор» в Сосновоозерске. Гражданин воспользовавшись тем, что ключ находится в замке зажигания и двигатель приведен в рабочее состояние, сел за руль грузовика и выехал с ограды гостиницы.

Действия угонщика суд квалифицировал по ч.1 ст.166 УК РФ, как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

- Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении детей, отсутствие претензий у потерпевшего. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признает рецидив преступлений и алкогольное опьянение, - сообщается в материалах дела.

В итоге суд постановил автоугонщика признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 месяцев.





Фото: "Номер один"