Происшествия 13.05.2022 в 09:58

В Улан-Удэ стая собак напала на 7-летнего ребенка

Мальчик сейчас проходит лечение в больнице
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ стая собак напала на 7-летнего ребенка
В Железнодорожном районе Улан-Удэ на ул. Репина идет внеплановый рейд по отлову безнадзорных собак. Как сообщили в мэрии города, он связан с нападением трех собак на 7-летнего ребенка, которое случилось 12 мая.

– Ребенок пришел в гости к другу. Рядом находятся неогороженные участки. Оттуда на него напали три собаки. Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Оказывается необходимая медицинская помощь. Сегодня с утра созвонились с матерью пострадавшего, самочувствие ребенка нормальное, – сообщил начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Сейчас на месте происшествия работают представители КГХ, администрации Железнодорожного района, ООО «Ананда» и ООО «ЦАСС».

«Всего отловлено 11 особей. Две из них подходят под описание как нападавшие на мальчика. Одна собака опознана вчера, вторая будет предъявлена на опознание сегодня. Работа по отлову третьей особи продолжается», - сообщили в мэрии города.

Фото: pixabay.com
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