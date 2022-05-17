Медики в Улан-Удэ попались на выдаче фальшивых водительских справок

Врачи одной из городских поликлиник попали под суд за выдачу водительских справок о прохождении медосмотра. Будущие водители медосмотр фактически не проходили, а получали нужные справки через посредника за вознаграждение.Однажды утром медсестра поликлиники получила через один из мессенджеров сообщение с просьбой организовать выдачу медицинского заключения без прохождения медицинского освидетельствования.«В этот момент у медсестры возник прямой преступный умысел, направленный на подстрекательство путем подкупа заведующей консультативно-диагностического отделения платных медицинских услуг городской поликлиники к совершению служебного подлога путем внесения в медицинское заключение ложных сведений о прохождении медосмотра и об отсутствии у последнего медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами», - сообщается в материалах суда.Медсестра тут же подтвердила свою готовность организовать выдачу медицинского заключения за вознаграждение в сумме 1500 рублей. После чего получила фотографию паспорта «клиента».Женщина купила в кассе поликлиники бланк медицинского заключения и ручкой подчеркнула в нем отсутствие медицинских противопоказаний, а в графе «категории и подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется право на управление транспортными средствами» поставила отметки почти во всех категориях.Затем она предложила заведующей консультативно-диагностическим отделением платных медицинских услуг взятку в размере 500 рублей за внесение в медицинское заключение ложных сведений о прохождении медосмотра. Заведующая согласилась. Далее заведующая пошла к своей коллеге – врачу-терапевту и попросила, чтобы та подписала и поставила свою печать на справке. О том, что человек медосмотр не проходил, заведующая умолчала. Когда подпись с печатью были получены, заведующая получила свои 500 рублей, а будущий водитель свою справку.Такие махинации со справками заведующая и медсестра провернули несколько раз. В преступную схему медсестра втянула еще одного врача-терапевта, также пообещав ей вознаграждение за услуги.О том, кто их «сдал», в судебном решении не сообщается.Суд постановил признать заведующую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 (служебный подлог), ч.1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) и назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 60 тысяч рублей.Медсестра также была признана виновной по статье «служебный подлог», она должна выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Врач-терапевт оштрафована на 10 тыс. рублей.Решение суда вступило в законную силу.Фото: pixabay.com