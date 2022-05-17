Происшествия 17.05.2022 в 12:59

Медики в Улан-Удэ попались на выдаче фальшивых водительских справок

За взятку врачи выдавали справки о прохождении медкомиссии
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Текст: Лариса Ситник
Медики в Улан-Удэ попались на выдаче фальшивых водительских справок
Врачи одной из городских поликлиник попали под суд за выдачу водительских справок о прохождении медосмотра. Будущие водители медосмотр фактически не проходили, а получали нужные справки через посредника за вознаграждение.

Однажды утром медсестра поликлиники получила через один из мессенджеров сообщение с просьбой организовать выдачу медицинского заключения без прохождения медицинского освидетельствования.

«В этот момент у медсестры возник прямой преступный умысел, направленный на подстрекательство путем подкупа заведующей консультативно-диагностического отделения платных медицинских услуг городской поликлиники к совершению служебного подлога путем внесения в медицинское заключение ложных сведений о прохождении медосмотра и об отсутствии у последнего медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами», - сообщается в материалах суда.

Медсестра тут же подтвердила свою готовность организовать выдачу медицинского заключения за вознаграждение в сумме 1500 рублей. После чего получила фотографию паспорта «клиента».

Женщина купила в кассе поликлиники бланк медицинского заключения и ручкой подчеркнула в нем отсутствие медицинских противопоказаний, а в графе «категории и подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется право на управление транспортными средствами» поставила отметки почти во всех категориях.

Затем она предложила заведующей консультативно-диагностическим отделением платных медицинских услуг взятку в размере 500 рублей за внесение в медицинское заключение ложных сведений о прохождении медосмотра. Заведующая согласилась. Далее заведующая пошла к своей коллеге – врачу-терапевту и попросила, чтобы та подписала и поставила свою печать на справке. О том, что человек медосмотр не проходил, заведующая умолчала. Когда подпись с печатью были получены, заведующая получила свои 500 рублей, а будущий водитель свою справку.

Такие махинации со справками заведующая и медсестра провернули несколько раз. В преступную схему медсестра втянула еще одного врача-терапевта, также пообещав ей вознаграждение за услуги.

О том, кто их «сдал», в судебном решении не сообщается.

Суд постановил признать заведующую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 (служебный подлог), ч.1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) и назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 60 тысяч рублей.

Медсестра также была признана виновной по статье «служебный подлог», она должна выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Врач-терапевт оштрафована на 10 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Фото: pixabay.com
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