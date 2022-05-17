Происшествия 17.05.2022 в 17:10

В Улан-Удэ осудили отцеубийцу

Ранее мужчина уже отбывал срок за убийство матери
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ осудили отцеубийцу
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор горожанину, который прошлой осенью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил пожилого отца.

Напомним, утром 31 октября 2021 года 41-летний обвиняемый купил алкоголь и пришел в гости к 64-летнему отцу, проживавшему в садовом товариществе «Строитель» на окраине Улан-Удэ. Они стали употреблять спиртное. Под вечер, опьянев, сын улегся спать, однако спустя некоторое время проснулся от шума и увидел, как отец в одиночку продолжает пить купленное им пиво. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый с силой нанес отцу удары кулаками по голове и шее. В результате причиненных повреждений пожилой мужчина спустя несколько дней скончался в больнице.

Как выяснилось, злоумышленник несколько лет назад освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство матери. Женщину он также избил до смерти, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.

Фото: pixabay.com
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии фермер заморил коров голодом
18.05.2022 в 17:57
Пострадавшие от паводка жители Бурятии добились компенсации в суде
18.05.2022 в 17:47
В Улан-Удэ разыскивают педофила
18.05.2022 в 17:38
В Бурятии жители Закаменского района жалуются на плохие дороги
18.05.2022 в 17:35
Жительница Бурятии расправилась с сожителем, которого три года обещала убить
18.05.2022 в 16:48
В Бурятии в преддверии выпускных разгораются жаркие споры по поводу подарков учителям
18.05.2022 в 16:14
Жители Улан-Удэ повадились воровать воду
18.05.2022 в 16:04
В Улан-Удэ полицейские устроили гонку за пьяным водителем
18.05.2022 в 15:53
В Улан-Удэ умер бывший депутат Хурала Бурятии
18.05.2022 в 15:25
В Улан-Удэ неизвестные разбросали коровьи головы вдоль пешеходной тропы
18.05.2022 в 14:12
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
В Улан-Удэ разыскивают педофила
Мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки
18.05.2022 в 17:38
Жительница Бурятии расправилась с сожителем, которого три года обещала убить
Длительный запой сельчан закончился трагедией
18.05.2022 в 16:48
В Улан-Удэ полицейские устроили гонку за пьяным водителем
25-летний горожанин уже неоднократно попадался пьяным за рулем (видео)
18.05.2022 в 15:53
В Улан-Удэ неизвестные разбросали коровьи головы вдоль пешеходной тропы
Найти нерадивого хозяина животных не удалось
18.05.2022 в 14:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru