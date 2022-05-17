В Улан-Удэ осудили отцеубийцу

Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор горожанину, который прошлой осенью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил пожилого отца.Напомним, утром 31 октября 2021 года 41-летний обвиняемый купил алкоголь и пришел в гости к 64-летнему отцу, проживавшему в садовом товариществе «Строитель» на окраине Улан-Удэ. Они стали употреблять спиртное. Под вечер, опьянев, сын улегся спать, однако спустя некоторое время проснулся от шума и увидел, как отец в одиночку продолжает пить купленное им пиво. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый с силой нанес отцу удары кулаками по голове и шее. В результате причиненных повреждений пожилой мужчина спустя несколько дней скончался в больнице.Как выяснилось, злоумышленник несколько лет назад освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство матери. Женщину он также избил до смерти, находясь в состоянии алкогольного опьянения.«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Фото: pixabay.com