В центре Улан-Удэ горел заброшенный барак

Сегодня в 15.35 в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании в нежилом двухэтажном доме по ул. Советская. На место происшествия были направлены пожарные расчёты Федеральной противопожарной службы.«В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы эвакуировано двое мужчин, которых передали медикам и в дальнейшем после осмотра отпустили. Загорание ликвидировано на площади 25 кв.м. Всего к тушению привлекались 11 человек и 3 единицы техники», - рассказали в МЧС.Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.Фото: МЧС Бурятии