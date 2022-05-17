Происшествия 17.05.2022 в 17:21
В центре Улан-Удэ горел заброшенный барак
Из здания эвакуировали двух мужчин, они серьезно не пострадали
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 15.35 в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании в нежилом двухэтажном доме по ул. Советская. На место происшествия были направлены пожарные расчёты Федеральной противопожарной службы.
«В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы эвакуировано двое мужчин, которых передали медикам и в дальнейшем после осмотра отпустили. Загорание ликвидировано на площади 25 кв.м. Всего к тушению привлекались 11 человек и 3 единицы техники», - рассказали в МЧС.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
Фото: МЧС Бурятии
«В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы эвакуировано двое мужчин, которых передали медикам и в дальнейшем после осмотра отпустили. Загорание ликвидировано на площади 25 кв.м. Всего к тушению привлекались 11 человек и 3 единицы техники», - рассказали в МЧС.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
Фото: МЧС Бурятии
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