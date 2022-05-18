Происшествия 18.05.2022 в 09:40
В Бурятии вновь сбили маленького велосипедиста
Это уже второй подобный случай за последние дни
Текст: Константин Воронов
Очередное ДТП с юным велосипедистом произошло около 5 часов вечера 17 мая в селе Хоринск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на перекрестке сбила 10-летнего мальчика. Ребенок получил травмы.
Напомним, днем ранее в селе Бичура 30-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер Кариб» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде.
В связи с участившимися ДТП с юными велосипедистами Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулем.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, днем ранее в селе Бичура 30-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер Кариб» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде.
В связи с участившимися ДТП с юными велосипедистами Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулем.
Фото: ГИБДД Бурятии
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