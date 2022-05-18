Происшествия 18.05.2022 в 10:21
В Улан-Удэ злостный алиментщик валялся пьяным на парковке
На находящегося в розыске мужчину наткнулись сотрудники Росгвардии
Текст: Константин Воронов
В Бурятии росгвардейцы в течение двух дней задержали двух граждан, находящихся в федеральном розыске.
Как сообщили в Росгвардии, в селе Петропавловка внимание группы задержания отделения вневедомственной охраны привлек пьяный мужчина. Гражданин мешал работникам автовокзала и нарушал общественный порядок.
При проверке документов и установлении личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Петропавловку 41-летний разыскиваемый приехал с супругой в гости к родственникам.
Второй случай задержания произошел в Улан-Удэ. Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны заметил лежащего на парковке мужчину. Как оказалось, гражданин сильно пьян. Ранее судимый 35-летний мужчина оказался злостным неплательщиком алиментов, находящимся в федеральном розыске.
«Оба задержанных были переданы инициаторам розыска. Всего с начала года сотрудниками вневедомственной охраны задержаны и переданы в правоохранительные органы 36 граждан, находящихся в розыске», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
Как сообщили в Росгвардии, в селе Петропавловка внимание группы задержания отделения вневедомственной охраны привлек пьяный мужчина. Гражданин мешал работникам автовокзала и нарушал общественный порядок.
При проверке документов и установлении личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Петропавловку 41-летний разыскиваемый приехал с супругой в гости к родственникам.
Второй случай задержания произошел в Улан-Удэ. Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны заметил лежащего на парковке мужчину. Как оказалось, гражданин сильно пьян. Ранее судимый 35-летний мужчина оказался злостным неплательщиком алиментов, находящимся в федеральном розыске.
«Оба задержанных были переданы инициаторам розыска. Всего с начала года сотрудниками вневедомственной охраны задержаны и переданы в правоохранительные органы 36 граждан, находящихся в розыске», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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