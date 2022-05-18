В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже телефона

В Улан-Удэ полицейские разыскивают злоумышленника, который 1 мая похитил телефон у горожанина. Ущерб составил 16 тысяч рублей.«Заявитель рассказал, что днём он познакомился с мужчиной на улице и пригласил его к себе домой для распития спиртного. В ходе распития потерпевший отлучился в ванную комнату, а вернувшись, не застал своего нового знакомого в квартире. С ним пропал и телефон. На следующий день мужчина обратился в полицию», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Приметы подозреваемого: азиатской внешности, рост 170-175 см, на вид 40-45 лет.Был одет: черная спортивная кофта, джинсы темно-синие, куртка черная, кроссовки черные.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-353-77-28 или 102 (112).