Происшествия 18.05.2022 в 11:33
В Улан-Удэ бомж едва не обесточил целый квартал
Бездомный мужчина проник на подстанцию и пытался похитить кабель
Текст: Константин Воронов
Вечером 15 мая в полицию Улан-Удэ поступило заявление о том, что в 113-м квартале взломано помещение подстанции распределительных устройств, принадлежащего одной из энергоснабжающих организаций, а неустановленный мужчина пытается похитить кабель.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали безработного, ранее судимого 47-летнего мужчину без определенного места жительства. Он пояснил, что в течение дня собирал металл для сдачи в пункт приема и в какой-то момент обнаружил незапертое помещение подстанции. В этот момент у него возник умысел на хищение кабеля, для чего он вернулся за инструментами в один из расположенных рядом колодцев, в котором проживал последние несколько месяцев», - рассказали в МВД Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: «Номер один»
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали безработного, ранее судимого 47-летнего мужчину без определенного места жительства. Он пояснил, что в течение дня собирал металл для сдачи в пункт приема и в какой-то момент обнаружил незапертое помещение подстанции. В этот момент у него возник умысел на хищение кабеля, для чего он вернулся за инструментами в один из расположенных рядом колодцев, в котором проживал последние несколько месяцев», - рассказали в МВД Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: «Номер один»
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