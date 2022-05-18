В Улан-Удэ бомж едва не обесточил целый квартал

Вечером 15 мая в полицию Улан-Удэ поступило заявление о том, что в 113-м квартале взломано помещение подстанции распределительных устройств, принадлежащего одной из энергоснабжающих организаций, а неустановленный мужчина пытается похитить кабель.«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали безработного, ранее судимого 47-летнего мужчину без определенного места жительства. Он пояснил, что в течение дня собирал металл для сдачи в пункт приема и в какой-то момент обнаружил незапертое помещение подстанции. В этот момент у него возник умысел на хищение кабеля, для чего он вернулся за инструментами в один из расположенных рядом колодцев, в котором проживал последние несколько месяцев», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.Фото: «Номер один»