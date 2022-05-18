В Бурятии полицейские и росгвардейцы потушили пожар

«В результате слаженных действий сотрудников полиции и Росгвардии к моменту прибытия пожарного расчета возгорание было ликвидировано, тем самым удалось избежать перехода огня на жилые дома», - сообщили в МВД Бурятии.









Ночью 14 мая в поселке Онохой находищиеся на дежурстве капитан полиции Владимир Пантелеев и инспектор ДПС лейтенант Денис Власов и заметили возгорание на нежилом участке. Полицейские незамедлительно проследовали к месту возгорания. В это же время к месту происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего полицейского Цыдена Машеева и водителя Андрея Кривошеева.Сотрудники полиции и Росгвардии сообщили о возгорании в пожарную часть поселка Онохой и подручными средствами принялись ликвидировать возгорание сухой травы. Огонь мог подобраться к жилым строениям. Полицейские также разбудили жителей близлежащих домов.Фото и видео: МВД Бурятии