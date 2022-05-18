В Улан-Удэ неизвестные разбросали коровьи головы вдоль пешеходной тропы

Для уничтожения останков животных на место выехала компания по утилизации биологических отходов. Наиболее крупные части были убраны сразу, 17 мая компания выехала для окончательной очистки территории. Останки утилизированы путем сжигания в печи.





16 мая в Управление ветеринарии Бурятии поступило сообщение об обнаружении останков скота у пешеходной тропы на улице Гвардейская в Улан-Удэ. На место выехали инспекторы ветеринарной службы.«Обнаружены головы коров, рога, части челюсти и другие биологические отходы. На одной из голов сохранилась самодельная бирка, в базе она не числится. Таким образом, владелец не может быть определен. Предположительно головы были сброшены в овраг в конце осени, после осеннего убоя», - сообщили об итогах проверки в ведомстве.Управление ветеринарии Бурятии напоминает, что трупы животных могут представлять реальную опасность, их нельзя оставлять без внимания. Животное, погибшее по неизвестной причине, может являться переносчиком опасных болезней, общих как для животных, так и для человека.«Все опасные биологические отходы необходимо уничтожить или утилизировать в соответствии с правилами. Биоотходы нельзя ликвидировать самостоятельно путём сбрасывания в мусорные контейнеры, нельзя вывозить на свалки или полигоны. Владельцы животных обязаны самостоятельно доставить опасные биологические отходы к месту захоронения или утилизации», - отметили в ведомстве.Фото: Управление ветеринарии Бурятии