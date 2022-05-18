В Улан-Удэ полицейские устроили гонку за пьяным водителем

«В отношении опасного водителя составлено несколько административных материалов, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении четвертого уголовного дела по факту повторного вождения в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в МВД.









В Улан-Удэ сотрудникам ГИБДД пришлось устроить настоящую гонку за водителем автомобиля «Тойота Приус», который не выполнил требование полицейских об остановке и продолжил движение.«Увеличив скорость, нарушитель попытался скрыться от экипажа ДПС. В ходе движения водитель иномарки неоднократно нарушал ПДД, превышая скорость и допуская опасные выезды на встречную полосу. В ходе преследования автомобиль был заблокирован в микрорайоне Площадка. Водитель попытался скрыться бегством, однако был задержан сотрудниками ГИБДД», - рассказали в МВД Бурятии.За рулем иномарки находился 25-летний пьяный горожанин. При проверке выяснилось, что за последние несколько лет молодого человека уже четыре раза задерживали за вождение в нетрезвом виде. Однако злостный нарушитель должных выводов для себя не сделал и снова сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования горожанин отказался.Фото и видео: МВД Бурятии