Жительница Бурятии расправилась с сожителем, которого три года обещала убить

Вечером 16 мая в одном из домов в селе Турка было обнаружено тело 33-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди. По подозрению в убийстве на месте происшествия правоохранители задержали 45-летнюю сожительницу покойного, с которой они вместе в течение нескольких дней распивали спиртное и ссорились. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, сожители в последнее время злоупотребляли спиртными напитками, на фоне алкогольного опьянения между ними происходили ссоры и потасовки, после которых женщина нередко в разговоре с односельчанами грозилась расправиться с сожителем. На протяжении трех дней до происшествия они вновь распивали алкоголь. Застолье перемежалось семейными ссорами.Вечером 16 мая в ходе очередного возникшего на фоне опьянения конфликта, переросшего в потасовку, обвиняемая схватила нож и нанесла им два удара в грудь мужчины. От полученных ран тот скончался на месте. Спустя некоторое время женщина, успокоившись, побежала к соседке и попросила вызвать скорую. После этого она вернулась домой, где продолжила употреблять спиртное и не пыталась скрыться.«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: pixabay.com