Происшествия 18.05.2022 в 16:48

Жительница Бурятии расправилась с сожителем, которого три года обещала убить

Длительный запой сельчан закончился трагедией
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии расправилась с сожителем, которого три года обещала убить
Вечером 16 мая в одном из домов в селе Турка было обнаружено тело 33-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди. По подозрению в убийстве на месте происшествия правоохранители задержали 45-летнюю сожительницу покойного, с которой они вместе в течение нескольких дней распивали спиртное и ссорились. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, сожители в последнее время злоупотребляли спиртными напитками, на фоне алкогольного опьянения между ними происходили ссоры и потасовки, после которых женщина нередко в разговоре с односельчанами грозилась расправиться с сожителем. На протяжении трех дней до происшествия они вновь распивали алкоголь. Застолье перемежалось семейными ссорами.

Вечером 16 мая в ходе очередного возникшего на фоне опьянения конфликта, переросшего в потасовку, обвиняемая схватила нож и нанесла им два удара в грудь мужчины. От полученных ран тот скончался на месте. Спустя некоторое время женщина, успокоившись, побежала к соседке и попросила вызвать скорую. После этого она вернулась домой, где продолжила употреблять спиртное и не пыталась скрыться.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: pixabay.com
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии фермер заморил коров голодом
18.05.2022 в 17:57
Пострадавшие от паводка жители Бурятии добились компенсации в суде
18.05.2022 в 17:47
В Улан-Удэ разыскивают педофила
18.05.2022 в 17:38
В Бурятии жители Закаменского района жалуются на плохие дороги
18.05.2022 в 17:35
Жительница Бурятии расправилась с сожителем, которого три года обещала убить
18.05.2022 в 16:48
В Бурятии в преддверии выпускных разгораются жаркие споры по поводу подарков учителям
18.05.2022 в 16:14
Жители Улан-Удэ повадились воровать воду
18.05.2022 в 16:04
В Улан-Удэ полицейские устроили гонку за пьяным водителем
18.05.2022 в 15:53
В Улан-Удэ умер бывший депутат Хурала Бурятии
18.05.2022 в 15:25
В Улан-Удэ неизвестные разбросали коровьи головы вдоль пешеходной тропы
18.05.2022 в 14:12
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
В Улан-Удэ разыскивают педофила
Мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки
18.05.2022 в 17:38
В Улан-Удэ полицейские устроили гонку за пьяным водителем
25-летний горожанин уже неоднократно попадался пьяным за рулем (видео)
18.05.2022 в 15:53
В Улан-Удэ неизвестные разбросали коровьи головы вдоль пешеходной тропы
Найти нерадивого хозяина животных не удалось
18.05.2022 в 14:12
В Бурятии полицейские и росгвардейцы потушили пожар
Огонь угрожал перекинуться на жилые дома
18.05.2022 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru