Происшествия 18.05.2022 в 17:38

В Улан-Удэ разыскивают педофила

Мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разыскивают педофила
В Улан-Удэ полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней

«14 апреля 2022 года около 20:20 неизвестный, находясь в районе ул. Смолина, совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. На видео видно, что мужчина плотного телосложения, одет во все темное», - сообщили в МВД Бурятии.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине полиция просит сообщить по телефонам: 8-902-166-17-90, 8-914-988-50-18 или 102 (112).



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