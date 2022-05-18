В Улан-Удэ разыскивают педофила

При наличии какой-либо информации о данном гражданине полиция просит сообщить по телефонам: 8-902-166-17-90, 8-914-988-50-18 или 102 (112).









В Улан-Удэ полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней«14 апреля 2022 года около 20:20 неизвестный, находясь в районе ул. Смолина, совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. На видео видно, что мужчина плотного телосложения, одет во все темное», - сообщили в МВД Бурятии.