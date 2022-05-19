Происшествия 19.05.2022 в 08:22
Уголовное дело Анастасии Кузовлевой поступило в суд
Экс-чиновницу обвиняют в трех эпизодах взяточничества
Текст: Константин Воронов
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя Комитета по управлению имуществом мэрии Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой. На данный момент дело уже поступило на рассмотрение в Железнодорожный райсуд города, сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, Анастасию Кузовлеву обвиняют в трех эпизодах получения взяток, в том числе в особо крупном размере.
По версии следствия, летом 2018 года обвиняемая получила от директора коммерческой организации взятку за незаконные действия в виде согласования переуступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. В качестве взятки бывшая чиновница получила нежилое помещение, впоследствии оформленное на ее близкого родственника.
Также летом 2018 года Кузовлева дала указание одному из подчиненных о заключении с гражданином договора купли-продажи земельного участка площадью свыше 1,5 тыс. кв.м. За данные действия чиновница получила взятку в сумме 500 тысяч рублей.
В сентябре 2019 года она вопреки требованиям закона подписала договор купли-продажи земельного участка, на котором были расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц. За это Кузовлева получила взятку в размере 100 тыс. рублей.
После нескольких месяцев, проведенных в СИЗО, Анастасия Кузовлева полностью признала вину, раскаялась в совершенных преступлениях и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого ее перевили под домашний арест.
Фото: «Номер один»
Напомним, Анастасию Кузовлеву обвиняют в трех эпизодах получения взяток, в том числе в особо крупном размере.
По версии следствия, летом 2018 года обвиняемая получила от директора коммерческой организации взятку за незаконные действия в виде согласования переуступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. В качестве взятки бывшая чиновница получила нежилое помещение, впоследствии оформленное на ее близкого родственника.
Также летом 2018 года Кузовлева дала указание одному из подчиненных о заключении с гражданином договора купли-продажи земельного участка площадью свыше 1,5 тыс. кв.м. За данные действия чиновница получила взятку в сумме 500 тысяч рублей.
В сентябре 2019 года она вопреки требованиям закона подписала договор купли-продажи земельного участка, на котором были расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц. За это Кузовлева получила взятку в размере 100 тыс. рублей.
После нескольких месяцев, проведенных в СИЗО, Анастасия Кузовлева полностью признала вину, раскаялась в совершенных преступлениях и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого ее перевили под домашний арест.
Фото: «Номер один»