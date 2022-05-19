В Бурятии осудили директора школы

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора Мухоршибирской школы №1, обвиняемой в превышении должностных полномочий.«Не желая соблюдать установленную процедуру получения и отчетности расходования бюджетных средств, в период с 2018 по 2021 года обвиняемая, превышая должностные полномочия, потребовала от четверых подчиненных передать ей зарплату, выплаченную им по дополнительным ставкам, на общую сумму свыше 87 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал экс-директора школы виновной и приговорил к штрафу в размере 35 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»