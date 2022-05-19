В Бурятии на верхушке горы возник лесной пожар

В Закаменском районе Бурятии, предположительно, из-за сухой грозы возник лесной пожар. Он произошёл в труднодоступной местности.«Пожар возник на самой верхушке горы, огонь спускается вниз. Тушение осложняется тем, что в данной местности находится старая гарь - были лесные пожары в 2012 и 2017 годах. Соответственно, высокая захламленность. Принято решение направить на пожар 2 бульдозера для обработки минполосы, но сложность заключается в том, что дорога проходит по болотам, им придётся переезжать брод и идти ещё 20 километров», - рассказал первый замруководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.Сейчас с огнём вручную сражаются 115 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых.Помимо этого, сегодня были дотушены два локализованных очага лесных пожаров в Кижингинском и Баунтовском районах. Эти возгорания возникли вчера из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила 26 га, 20 из которых - нелесная площадь.Фото: РАЛХ