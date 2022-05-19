Происшествия 19.05.2022 в 11:36

В Бурятии подросток на мопеде сбил ребенка и сбежал

Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии подросток на мопеде сбил ребенка и сбежал
Вечером 17 мая в селе Новая Брянь водитель мопеда при въезде в парк отдыха сбил 11-летнего мальчика, после чего скрылся. У ребенка оказалась сломана левая голень.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД опрошены свидетели ДТП. Установлено, что за рулем мопеда находился несовершеннолетний подросток. 14-летний школьник признался в том, что совершил наезд и скрылся с места аварии», - рассказали в МВД Бурятии.



Материалы по факту ДТП будут направлены в районную комиссию по делам  несовершеннолетних. Также к административной ответственности за передачу прав управления мототранспортом привлечена мать юного водителя.

Фото и видео: МВД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Каждый житель Бурятии может решить, что благоустроят в республике в 2023 году
19.05.2022 в 16:22
Улан-удэнка заработала полмиллиона на несостоявшейся поездке в Доминикану
19.05.2022 в 16:02
Таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей
19.05.2022 в 15:45
В Улан-Удэ собаке в депрессии больше не нужен человек, чтобы ее гладить
19.05.2022 в 14:59
Жительница Улан-Удэ помогла задержать похитителя велосипеда
19.05.2022 в 14:01
Представитель Бурятии занял последнее место в конкурсе «Лучший водитель такси»
19.05.2022 в 12:59
Достройка Улан-Удэнской ТЭЦ-2 потребует уточнения стоимости проекта
19.05.2022 в 12:47
В Улан-Удэ увеличат число авиарейсов на Ольхон
19.05.2022 в 12:13
В Бурятии коронавирус малозаметен, но никуда не ушел
19.05.2022 в 12:02
В Бурятии подросток на мопеде сбил ребенка и сбежал
19.05.2022 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
Таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей
Компания хотела вывезти по фиктивным договорам древесину, приобретенную преступным путем
19.05.2022 в 15:45
Жительница Улан-Удэ помогла задержать похитителя велосипеда
Заметив кражу, женщина сразу обратилась к полицейскому
19.05.2022 в 14:01
В Бурятии коронавирус малозаметен, но никуда не ушел
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии превышает 136 тысяч
19.05.2022 в 12:02
Более половины россиян выступают за ограничения для вождения электросамокатов
Электросамокаты опасны, на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам, считают многие
19.05.2022 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru