В Бурятии подросток на мопеде сбил ребенка и сбежал

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД опрошены свидетели ДТП. Установлено, что за рулем мопеда находился несовершеннолетний подросток. 14-летний школьник признался в том, что совершил наезд и скрылся с места аварии», - рассказали в МВД Бурятии.









Вечером 17 мая в селе Новая Брянь водитель мопеда при въезде в парк отдыха сбил 11-летнего мальчика, после чего скрылся. У ребенка оказалась сломана левая голень.Материалы по факту ДТП будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Также к административной ответственности за передачу прав управления мототранспортом привлечена мать юного водителя.Фото и видео: МВД Бурятии