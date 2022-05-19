Жительница Улан-Удэ помогла задержать похитителя велосипеда

18 мая в полицию Улан-Удэ поступило заявление о том, что в подъезде одного из домов в Октябрьском районе похищен велосипед.«Днем 30-летний горожанин вошел в подъезд дома и, увидев велосипед, решил похитить его. Однако на выходе он столкнулся с жительницей дома, которая узнала велосипед, принадлежащий ее соседу, и потребовала у него вернуть имущество на место. Злоумышленник лишь отмахнулся от женщины и начал удаляться. Почуяв неладное, гражданка обратилась к сотруднику полиции, который в этот момент находился неподалеку», - рассказали в МВД Бурятии.В ходе недолгого преследования полицейский задержал похитителя. Им оказался ранее не судимый, нигде не работающий житель Улан-Удэ. По словам мужчины, велосипед он планировал продать, а на вырученные деньги приобрести спиртное и сигареты.32-летний владелец велосипеда узнал о хищении уже после задержания правонарушителя. Он рассказал, что оставил свое имущество на первом этаже без присмотра, полагая, что ничего страшного с ним не произойдет.Велосипед возвращен владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com