Происшествия 19.05.2022 в 14:01

Жительница Улан-Удэ помогла задержать похитителя велосипеда

Заметив кражу, женщина сразу обратилась к полицейскому
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ помогла задержать похитителя велосипеда
18 мая в полицию Улан-Удэ поступило заявление о том, что в подъезде одного из домов в Октябрьском районе похищен велосипед.

«Днем 30-летний горожанин вошел в подъезд дома и, увидев велосипед, решил похитить его. Однако на выходе он столкнулся с жительницей дома, которая узнала велосипед, принадлежащий ее соседу, и потребовала у него вернуть имущество на место. Злоумышленник лишь отмахнулся от женщины и начал удаляться. Почуяв неладное, гражданка обратилась к сотруднику полиции, который в этот момент находился неподалеку», - рассказали в МВД Бурятии.

В ходе недолгого преследования полицейский задержал похитителя. Им оказался ранее не судимый, нигде не работающий житель Улан-Удэ. По словам мужчины, велосипед он планировал продать, а на вырученные деньги приобрести спиртное и сигареты.

32-летний владелец велосипеда узнал о хищении уже после задержания правонарушителя. Он рассказал, что оставил свое имущество на первом этаже без присмотра, полагая, что ничего страшного с ним не произойдет.

Велосипед возвращен владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com
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