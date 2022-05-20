В Улан-Удэ водитель электромотоцикла сбил студентку

В Улан-Удэ 31-летний водитель электромотоцикла «Дукати», следуя по ул. Революции 1905 года вне пешеходного перехода совершил наезд на 16-летнюю студентку.В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканской ГИБДД.За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшим.Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 380 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 15 водителей с признаками опьянения.Госавтоинспекция напоминает, что сегодня вечером в Улан-Удэ пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей. На магистральных улицах будут выставлены дополнительные экипажи ОСБ ДПС ГИБДД.Фото: ГИБДД