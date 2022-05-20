Происшествия 20.05.2022 в 09:48

Сложный лесной пожар в Закаменском районе Бурятии локализован

С огнем борются почти 140 человек
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Текст: Константин Воронов
Сложный лесной пожар в Закаменском районе Бурятии локализован
В Закаменском районе Бурятии продолжается тушение лесного пожара, возникшего на вершине горы, предположительно, из-за сухой грозы. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, тушение осложняется труднодоступной местностью и наличием большого количества горючего материала.

«Сейчас с огнём борются 139 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Лесной пожар локализован, распространения огня нет», - сообщает РАЛХ.

Помимо этого, за прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар в Мухоршибирский районе. На данный момент этот пожар ликвидирован.

На утро 20 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Фото: РАЛХ
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