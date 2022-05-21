В Бурятии мать обвиняет врачей в превращении ее сына в инвалида

«18 декабря Миша пожаловался на боль в животе и тошноту. После ужина ребенка вырвало. Я дала ему таблетку «Мезима», но сына вырвало вновь. После он выпил две таблетки активированного угля, я позвонила в скорую. Там ответили, что это, вероятно, ротавирусная инфекция. Боли усилились, сын начал кричать, просил что-нибудь сделать. Я вызвала такси и увезла Мишу в приемный покой Закаменской ЦРБ» - рассказывает Елена.

«Сына осматривал хирург, сделали УЗИ, взяли анализы, но ничего подозрительного не нашли. Состояние не улучшалось. Назначили капельницы «Реамбирин» и «Метронидазол», таблетки. Сохранялась повышенная температура. Боли в правом боку ушли, но он чувствовал, что внутри что-то щиплет и течет. Так провели в больнице еще несколько дней и решили ехать в город» - говорит женщина.

«После операции сыну поставили дренаж в живот для отсоса гноя и длинный марлевый тампон. Потом трубку и тампон убрали, швы зажили» - отмечает Елена Москвитина.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело, в рамках которого будет установлено, насколько соответствовали действия медиков стандартам оказания медицинской помощи и какой вред для здоровья повлекло позднее диагностирование. Будет назначена и проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза» - прокомментировал «Номер один» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Бурятии Дмитрий Столяров.

14-летний Михаил Заварзин из Закаменска в середине декабря прошлого года почувствовал себя плохо – сильно заболел живот и затошнило. В больнице, куда подростка привезла мама, Мишу продержали несколько дней, но выявить причину плохого состояния не смогли.Михаил – обычный подросток 14 лет, учится в школе. Единственное, что немного выделяло его из остальных ребят, это худоба и некоторые хронические заболевания. Впрочем, его мама Елена Москвитина говорит, что сын всегда был субтильным. Сейчас юноша стал весить еще меньше, Елена полагает, что это стало следствием возникших осложнений после вовремя не выявленного аппендицита.В больнице подростку поставили пару уколов, противорвотный и обезболивающий, и хотели отправить домой. Однако после этого лучше не стало и его решили оставить в больнице.По словам нашей собеседницы, их направили к онкологу. В Улан-Удэ перевезли на больничной машине, но без медицинского сопровождения. В течение ночи ребенок находился в тяжелом состоянии.В ДРКБ Михаила принял врач онколог и назначил ряд обследований, в ходе их проведения у ребенка выявили аппендицит. Подростка отправили на внеплановую срочную операцию, поскольку у него уже начался абсцесс (аппендицит лопнул).Мать провела с сыном в больнице 20 дней. Из-за болезни он потерял несколько килограммов веса: после выписки Михаил весил 33 килограмма, при поступлении в стационар его вес составлял 36,5.Семья вернулась в родной Закаменск. Спустя несколько дней после выписки из ДРКБ у Михаила заболел живот, поднялась температура и подростка вновь госпитализировали в местную больницу. Там ему стало немного лучше, но вес не восстанавливался.Елена начала хлопотать о том, чтобы сына обследовали в Иркутске. Квоту на высокотехнологичную медицинскую помощь женщине выбить удалось. Сначала Миша прошел обследование в Иркутской государственной областной детской клинической больнице, там матери порекомендовали пройти дообследования ребенка в Москве. В марте семья отправилась в Российскую детскую клиническую больницу им. Пирогова.В московской больнице они провели больше месяца. В начале мая Михаила выписали с диагнозами «эозинофильный колит» и «болезнь соединительной ткани». В больнице у подростка была строгая диета, ему давали смесь для кормления «Нутридринк» (специализированный продукт диетического лечебного питания, жидкая смесь. – Прим. ред), для того чтобы он прибавил в весе. Но вес увеличился лишь незначительно. В выписке Мише рекомендовали группу инвалидности и программу реабилитационных мероприятий.Отметим, ранее, до аппендицита, такие диагнозы ребенку не выставлялись. Елена винит в случившемся районную больницу.Еще во время лечения в Бурятии, когда сын находился в ДРКБ, Елена обратилась с жалобой в прокуратуру на непрофессионализм районных врачей. Ответ женщине дал минздрав – министерство провело проверку и согласилось с тем, что при поступлении Михаила Заварзина в больницу медицинская помощь оказывалась не совсем должным образом.«При наблюдении и лечении вашего ребенка в Закаменской ЦРБ отсутствует полноценное динамическое наблюдение хирурга, пальцевое исследование прямой кишки, необоснованно назначены педиатром спазмолитики до установления клинического диагноза, отсутствуют рекомендации после повторных консультаций детского хирурга», - ответили Елене в минздраве.В министерстве попытались оправдать закаменских врачей тем, что «диагностика острого аппендицита в условиях Закаменской больницы была затруднена ввиду стертой клинической картины».Врач хирург, проводивший осмотр и наблюдение Михаила, получил выговор.«Минздрав приносит извинения за негативные переживания, связанные с оказанием медицинской помощи вашему ребенку в Закаменской больнице», - так заканчивается ответ министерства.Елену такая отписка не устраивает – ведь именно по вине закаменских медиков ее сын приобрел новые хронические заболевания и его состояние значительно ухудшилось.Помимо прокуратуры, Елена обратилась в страховую компанию с жалобой на ненадлежащее оказание медицинской помощи. Страховщики провели мультидисциплинарную целевую экспертизу качества медицинской помощи. Действия коллег оценивали внештатные врачи-эксперты по профилям «детская хирургия» и «педиатрия».На экспертизе рассматривались истории болезни Михаила из Закаменской ЦРБ и ДРКБ.Эксперты сделали вывод о том, что врачи в Закаменске не провели полный сбор анамнеза заболевания, а основной диагноз, поставленный ребенку закаменскими медиками, не соответствует клинической картине с учетом болей в животе, острого начала заболевания и прочего, нет обоснования диагноза.Также эксперты полагают, что педиатр необоснованно назначила спазмолитики и антибактериальную терапию до установления диагноза.Таким образом, страховая компания сделала вывод о том, что медицинская помощь в районной больнице не соответствовала требованиям клинических рекомендаций «Острый аппендицит у детей» и Приказа Минздрава РФ от 10.05.2017 №203з.«Необоснованно назначены лекарственные препараты, одновременно назначены лекарства со схожим фармакологическим действием, применена нерациональная лекарственная терапия, в том числе несоответствие дозировок, кратности и длительности приема лекарств клиническим рекомендациям и стандартам медицинской помощи», - заключают эксперты.Как мы уже отметили выше, московские медики рекомендуют присвоить Михаилу группу инвалидности. Также в рекомендациях в выписке указано дробное питание и дальнейший прием смеси «Нутридринк». Все это Елене приходится покупать самостоятельно.Елена писала обращение в минздрав Бурятии с жалобой на то, что ее сына не обеспечивают смесью для кормления и отказываются выдавать инвалидность.В ведомстве ей ответили, что бесплатное обеспечение специализированными продуктами лечебного питания возможно при признании ребенка инвалидом. А для того, чтобы оформить инвалидность, свой вердикт должен вынести районный педиатр. Сейчас этот вопрос решается.Елена Москвитина с жалобой на нарушение стандартов оказания медицинской помощи ее сыну в районной больнице и причинение вреда его здоровью обратилась в Следственный комитет.Наше издание продолжит следить за развитием этого дела.Лариса Ситник, «Номер один».