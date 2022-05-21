Жителей Бурятии просят помочь семье, потерявшей все

«Примерно в час дня мы с младшей сестрой еще спали, так как накануне очень поздно легли. Вдруг слышим крик мамы: «Быстро все выходим, пожар!». Я спрыгнула с кровати, быстро натянула штаны и первым делом побежала искать питомцев – у меня один кот, две кошки и три маленьких котенка, им только месяц едва исполнился. Мы с сестрой бегали по всему дому, она схватила кота, но котят и кошек нигде не было. Уже потом подумали, что, наверное, кошка могла почувствовать жар и спрятать котят. В общем, мы их не нашли…» - сожалеет Каролина Головоченко, старшая дочь в семье.

«Я пытаюсь ее вытащить, а сзади мама кричит, зовет выходить, сестра стоит с котом, все испуганные. Тут слышу, как огонь с обратной стороны подбирается - стены уже трещит. Стена загорелась, огонь бьется в окно как раз с той стороны, где стоял диван. Я очень хочу кошку достать, но понимаю, что, возможно, уже не успею выйти сама. Мы вышли из дома, а там весь участок горит по периметру, и настолько стоит густой дым, что на расстоянии метра ничего не видно, дышать трудно» - вспоминает улан-удэнка.

«Помню, мама еще спрашивала меня, в какую сторону ехать: налево или направо… Ничего не видно, непонятно даже, с какой стороны начался пожар. Все находилось в дыму. Мне кажется, если бы мы пошли пешком, а не на машине, то не смогли бы сквозь такой дым пробраться. Когда отъехали в сторону от дома, увидели, что сбежались соседи, начали своими силами тушить пожар, кто с ведрами, кто со шлангом. Но огонь такой разгорелся, что уже самостоятельно нельзя было потушить его. Вышли из машины и слышим, дом начал скрипеть, его весь охватило огнем. Если бы мы задержались буквально на минуту-две, вряд ли бы вышли оттуда» - рассуждает Каролина.

«Пожарных очень долго не было. Мама вызвала их сразу, а потом выяснилось, что где-то за десять минут до нее пожарных вызывали соседи. Все рядом, мы надеялись, что они быстро приедут, ближайшая часть расположена недалеко от улицы Невского, в районе Авиазавода. Но они все не приезжали» - добавляет девушка.

«Дом был довольно большой, трехкомнатный, всю жизнь в нем прожили. Помню, когда мы в него заходили, комнаты казались очень просторными. Но когда все сгорело, знаете, заходим в дом, он сейчас таким маленьким кажется. Это так странно... Я думала, что пожарные приедут быстро, все будет хорошо» - с тяжелым сердцем рассказывает Головоченко.

«Нам нужна помощь волонтеров. Мы до 11 мая не могли ничего менять на своем участке, потому что на тот момент там еще не провели экспертизу. 12 мая она прошла, сейчас уже можем убираться на участке, выносить мусор, сносить стены и начинать строительство. С субботы начали на участке работать, все вывозить. Будем рады, если кто-то сможет нам помочь» - обращается Каролина Головоченко.

7 мая, в преддверии Дня Победы, весь город находился в предвкушении долгожданных выходных. Но для семьи Головоченко этот день обернулся настоящим адом – мама с двумя дочерьми едва успели выбраться из полыхающего дома, успев забрать с собой только кота. Огонь за считанные минуты уничтожил их жилище, а вместе с ним документы, мебель и все остальное, оставив семью буквально ни с чем.В Железнодорожном районе, рядом с улицей Невского, неизвестный решил поджечь траву в овраге. До сих пор непонятно, зачем. То ли горожанин пытался избавиться от мусора, то ли устроить пал сухих листьев. Тем не менее шквалистый ветер быстро разнес языки пламени, «взобравшиеся» вверх по склону и перебросившиеся сразу на три жилых участка. На одном из них десятилетиями стоял дом семьи Головоченко, в котором в этот момент мирно спали две дочери, а мама суетилась по хозяйству. Папа находился на работе. В какой-то момент женщина услышала странное потрескивание снаружи и удивилась: «Неужели пошел град? Или крупный дождь?». Выглянув в окно, оторопела – весь вид загородила огненная стена, и она уже была выше самого дома.В спешке никто из членов семьи не подумал взять с собой что-то из имущества: ни документы, ни деньги, ни одежду. Каролина вспоминает, что краем глаза увидела, как одна из кошек мелькнула под диваном, но когда девушка попыталась ее забрать, животное испугалось и забилось еще дальше.Сразу же вызвали пожарных. На улице двум девушкам вместе с мамой практически приходилось идти в дыму вслепую. Они подметили, что огонь не успел добраться до одной стороны участка, которая вела к дороге. Запрыгнули в машину, стоявшую рядом, и поехали сквозь дым на дорогу.Оказалось, что ниже огонь успел охватить еще два участка - один из них пустой, а на втором стоял старый дом, в котором никто не жил. Увы, когда пожарные наконец приехали к дому Головоченко (это произошло через 40 минут), тушить уже было нечего. Дом семьи сгорел дотла буквально за 15 минут.Наверняка огнеборцы успели бы приехать быстро, максимум за десять минут. Оказалось, в этот момент местная бригада умчалась на другой пожар. Поэтому в переулок Невского пожарные ехали из другого района. В этот день в Улан-Удэ действительно произошло много возгораний, и их основная причина – человеческий фактор. По итогу из-за рокового стечения обстоятельств семья лишилась дома, всего имущества и питомцев. Чудо, что обошлось без человеческих жертв.После пожара семья ночует то у родственников, то у друзей. Восстанавливать паспорта и собирать необходимые документы пришлось только после праздников, так как все структуры отдыхали. Выяснять виновника пожара еще предстоит следователям. 12 мая проведена экспертиза на участке, по словам жильцов, кто-то видел издалека поджигателя. Социальные службы пообещали выплаты – только по 10 тысяч на человека. Поэтому семья Головоченко очень нуждается в помощи жителей Бурятии.Просят помочь стройматериалами, одеждой, бытовой техникой, посудой, столовыми приборами, одеялами, подушками – всем, чем можно, так как сгорело все. В социальных сетях объявлен сбор средств.Кроме того, с 14 мая семья начала своими силами приводить участок в порядок, сносить стены – даже кирпичная основа дома восстановлению не подлежит, нужно строить все с нуля. Поэтому очень просят откликнуться добровольцев, кто готов помочь с уборкой участка от развалин.Эржена Мансорунова, «Номер один».По поводу добровольческой помощи на участке можно позвонить по номеру - 89148494354, Каролина Головоченко.Помочь со сбором средств и стройматериалов можно по номеру – 89644056664, Ксения Николаевна Г. (мобильный банк - Сбер).Размеры женской одежды: 42-44, 50-52; обуви: 38-39; мужской одежды: 52-54, обуви: 43-44.