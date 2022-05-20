В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего шопинг по чужой карте

Вчера в одном из магазинов в 111-м квартале Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. На место выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Прибывшим правоохранителям работник магазина указал на покупателя, который расплачивался по чужой банковской карте. Мужчину задержали.Как выяснилось, 36-летний житель Улан-Удэ нашел карту на улице и решил воспользоваться ею. В течение трех часов он пять раз сходил в один и тот же магазин, каждый раз совершая покупки на сумму до тысячи рублей.Хозяйка карты обнаружила пропажу, когда ей стали приходить SMS-уведомления о покупках. Улан-удэнка заблокировала карту, а ее муж тут же отправился в магазин, где происходили транзакции. В магазине мужчина попросил администратора просмотреть записи с камер видеонаблюдения. По времени покупок был установлен злоумышленник. В это время он как раз снова зашел в торговую точку, чтобы сделать очередную покупку. Администратор сразу вызвала правоохранителей.В отношении задержанного, который ранее уже был судим, возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии