Происшествия 20.05.2022 в 10:48

В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего шопинг по чужой карте

Горожанин нашел карту на улице и решил поживиться
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего шопинг по чужой карте
Вчера в одном из магазинов в 111-м квартале Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. На место выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Прибывшим правоохранителям работник магазина указал на покупателя, который расплачивался по чужой банковской карте. Мужчину задержали.

Как выяснилось, 36-летний житель Улан-Удэ нашел карту на улице и решил воспользоваться ею. В течение трех часов он пять раз сходил в один и тот же магазин, каждый раз совершая покупки на сумму до тысячи рублей.

Хозяйка карты обнаружила пропажу, когда ей стали приходить SMS-уведомления о покупках. Улан-удэнка заблокировала карту, а ее муж тут же отправился в магазин, где происходили транзакции. В магазине мужчина попросил администратора просмотреть записи с камер видеонаблюдения. По времени покупок был установлен злоумышленник. В это время он как раз снова зашел в торговую точку, чтобы сделать очередную покупку. Администратор сразу вызвала правоохранителей.

В отношении задержанного, который ранее уже был судим, возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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