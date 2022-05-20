В Улан-Удэ вор вскрыл сейф обычной отверткой

4 мая в полицию Улан-Удэ от одного из предпринимателей поступило заявление о краже. Бизнесмен рассказал, что ночью неизвестный проник в его офис на ул. Ключевская и похитил из сейфа 10 тысяч рублей.Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 39-летний уроженец Камчатки, который около года назад приехал в Улан-Удэ к родственникам, но не смог найти работу и перебивался случайными заработками. Мужчину задержали.«Задержанный рассказал, что ночью по дороге домой увидел незапертое окно одного из офисных зданий и решил проникнуть в помещение в поисках чего-либо ценного. На глаза злоумышленнику попался сейф, который он взломал лежавшей тут же отверткой. Добычей преступника стали 10 тысяч рублей, которые он в дальнейшем потратил на свои нужды», - сообщили в МВД Бурятии.Мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.Фото: pixabay.com