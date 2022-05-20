Происшествия 20.05.2022 в 11:41
В Улан-Удэ умер подросток, защищавший мать от отчима
Врачи не смогли спасти 17-летнего парня, получившего удар ножом
Текст: Константин Воронов
Вчера в Детской республиканской клинической больнице, несмотря на усилия врачей, скончался 17-летний подросток, который защищал мать от нападок ее пьяного сожителя и получил удар ножом. Об этом сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Напомним, жуткое преступление произошло вечером 13 мая в квартире одного из домов на улице Хоца Намсараева. Там проживал 46-летний мужчина, его сожительница со своим 17-летним сыном и их общей малолетней дочерью.
13 мая у девочки был день рождения, и она с матерью и братом днем гуляла и каталась на аттракционах в парке. Ее отец к семье не присоединился, в течение дня он распивал спиртное в квартире.
Вечером, когда сожительница с детьми вернулась домой, пьяный мужчина стал оскорблять ее и попытался выгнать из дома. За мать вступился сын и заслонил ее от отчима. В этот момент обвиняемый схватил нож и нанес им удар в грудь подростку. К упавшему ребенку подбежала мать и склонилась над ним. Пьяный сожитель, продолжая орудовать ножом, нанес женщине удар в живот, после чего убежал из квартиры. Потерпевшая, теряя сознание, успела позвонить в скорую. Ее с сыном госпитализировали. Злоумышленника позже задержали на улице сотрудники полиции неподалеку от места происшествия.
Первоначально злоумышленнику предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам. Однако, как сообщили в следственном ведомстве, после смерти подростка его действия будут переквалифицированы на более тяжкую статью Уголовного кодекса. Сейчас он находится под стражей.
Фото: «Номер один»
Напомним, жуткое преступление произошло вечером 13 мая в квартире одного из домов на улице Хоца Намсараева. Там проживал 46-летний мужчина, его сожительница со своим 17-летним сыном и их общей малолетней дочерью.
13 мая у девочки был день рождения, и она с матерью и братом днем гуляла и каталась на аттракционах в парке. Ее отец к семье не присоединился, в течение дня он распивал спиртное в квартире.
Вечером, когда сожительница с детьми вернулась домой, пьяный мужчина стал оскорблять ее и попытался выгнать из дома. За мать вступился сын и заслонил ее от отчима. В этот момент обвиняемый схватил нож и нанес им удар в грудь подростку. К упавшему ребенку подбежала мать и склонилась над ним. Пьяный сожитель, продолжая орудовать ножом, нанес женщине удар в живот, после чего убежал из квартиры. Потерпевшая, теряя сознание, успела позвонить в скорую. Ее с сыном госпитализировали. Злоумышленника позже задержали на улице сотрудники полиции неподалеку от места происшествия.
Первоначально злоумышленнику предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам. Однако, как сообщили в следственном ведомстве, после смерти подростка его действия будут переквалифицированы на более тяжкую статью Уголовного кодекса. Сейчас он находится под стражей.
Фото: «Номер один»
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