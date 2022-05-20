В Улан-Удэ произошел пожар в «Абсолюте»

Сегодня около 11-30 утра в Улан-Удэ произошло возгорание в здании магазина «Абсолют» на ул. Профсоюзной. Как сообщили очевидцы, всех покупателей экстренного эвакуировали, некоторые даже не смогли забрать свои сумки из камер хранения.





При этом сообщается, что работники магазина справились с огнем самостоятельно. Огнеборцев, приехавших на место после срабатывания пожарной сигнализации, долго не запускали внутрь супермаркета.Фото: «Номер один»