Происшествия 20.05.2022 в 12:21
В Улан-Удэ произошел пожар в «Абсолюте»
Покупателей экстренно эвакуировали
Текст: Дмитрий Родионов
Сегодня около 11-30 утра в Улан-Удэ произошло возгорание в здании магазина «Абсолют» на ул. Профсоюзной. Как сообщили очевидцы, всех покупателей экстренного эвакуировали, некоторые даже не смогли забрать свои сумки из камер хранения.
При этом сообщается, что работники магазина справились с огнем самостоятельно. Огнеборцев, приехавших на место после срабатывания пожарной сигнализации, долго не запускали внутрь супермаркета.
Фото: «Номер один»
Тегипожар